Чон Чхан Сон хочет провести бой в UFC против Магомедшарипова

ТАСС, 2 декабря. Южнокорейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу "Корейский зомби" хочет провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Забита Магомедшарипова. Комментарий Чон Чхан Сона приводит портал MMA Junkie.

"Я хочу провести следующий бой против Магомедшарипова, - заявил Чон Чхан Сон. - Это поединок, который приблизит меня к титульному бою. Кроме того, я хочу испытать свои силы против одного из лучших бойцов дивизиона и доказать, что все еще способен выступать на самом высоком уровне".

"Этот бой поднимет фанатов на ноги. Мы оба артисты и очень конкурентоспособны, так что я думаю, он тоже захочет выйти со мной в октагон. Победа будет очень много значить для нас обоих. Я хочу подраться в 2021 году, но все зависит от Забита", - добавил боец.

Чон Чхан Сону 33 года, он провел 22 боя, одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. Магомедшарипову 29 лет, он провел 19 поединков, из которых выиграл 18, один бой закончился поражением.