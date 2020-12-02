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Формула-1

Пилот "Хааса" Грожан выписан из больницы после аварии на этапе "Формулы-1"

Француз был доставлен в больницу с ожогами и переломом пальца

ТАСС, 2 декабря. Французский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Ромен Грожан выписан из больницы, в которую он был госпитализирован с ожогами, полученными в аварии на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса".

В воскресенье 34-летний Грожан на первом круге гонки столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в барьер, загорелся и развалился на две части. Он был госпитализирован с ожогами и переломом пальца.

"Грожан выписан из больницы. Он продолжит курс лечения ожогов на спине и руках и останется в Бахрейне на какое-то время. Вместе с Роменом мы выражаем благодарность больнице Вооруженных сил Бахрейна", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Я испытал огромное облегчение, когда с утра мне позволили снять гипс со сломанного пальца. Это победа на пути к восстановлению", - написал Грожан на своей странице в Twitter.

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.

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