Пилот "Хааса" Грожан выписан из больницы после аварии на этапе "Формулы-1"

ТАСС, 2 декабря. Французский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Ромен Грожан выписан из больницы, в которую он был госпитализирован с ожогами, полученными в аварии на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса".
В воскресенье 34-летний Грожан на первом круге гонки столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в барьер, загорелся и развалился на две части. Он был госпитализирован с ожогами и переломом пальца.
My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe— Romain Grosjean (@RGrosjean) December 2, 2020
"Грожан выписан из больницы. Он продолжит курс лечения ожогов на спине и руках и останется в Бахрейне на какое-то время. Вместе с Роменом мы выражаем благодарность больнице Вооруженных сил Бахрейна", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Я испытал огромное облегчение, когда с утра мне позволили снять гипс со сломанного пальца. Это победа на пути к восстановлению", - написал Грожан на своей странице в Twitter.
Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.