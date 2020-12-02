Пилот "Хааса" Грожан выписан из больницы после аварии на этапе "Формулы-1"

ТАСС, 2 декабря. Французский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Ромен Грожан выписан из больницы, в которую он был госпитализирован с ожогами, полученными в аварии на Гран-при Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба "Хааса".

В воскресенье 34-летний Грожан на первом круге гонки столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в барьер, загорелся и развалился на две части. Он был госпитализирован с ожогами и переломом пальца.