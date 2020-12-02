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Футбол в России

Нагорных: вылет из ЛЧ не приведет к кадровым перестановкам в руководстве "Локомотива"

Главный тренер Марко Николич и генеральный директор Василий Кикнадзе продолжат работу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" не планирует применять каких-либо организационных выводов к генеральному директору Василию Кикнадзе и тренерскому штабу команды во главе с Марко Николичем. Об этом сообщил член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Во вторник "Локомотив" проиграл дома в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов австрийскому "Зальцбургу" (1:3) и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. По итогам пяти игр команда замыкает таблицу группы А, набрав три очка, и сохраняет шансы на выход в Лигу Европы.

"Относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать и в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом", - заявил Нагорных.

Кикнадзе занимает пост генерального директора железнодорожников с декабря 2018 года, Николич возглавляет команду с мая текущего года.

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