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Australian Open

Организаторы подтвердили перенос Australian Open - 2021 на три недели

Начало турнира запланировано на 8 февраля
© EPA-EFE/FRANCIS MALASIG

ТАСС, 2 декабря. Начало Australian Open 2021 года будет перенесено на три недели и запланировано на 8 февраля. Об этом сообщил глава Федерации тенниса Австралии, директор турнира Крэйг Тили, комментарий которого приводит австралийская газета Daily Telegraph.

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Ранее о возможности переноса сообщила французская газета L'Equipe. Изначально проведение было запланировано на период с 18 по 31 января.

"Нам потребовалось время, но у нас появились отличные новости, - сказал Тили. - Похоже, что мы сможем начать Australian Open 8 февраля".

"Игрокам необходимо пройти двухнедельный карантин начиная с 15 января, но правительство штата Виктория согласилось пойти на уступки участникам турнира, - отметил директор турнира. - Несмотря на строгие ограничения, после прохождения карантина игроки смогут свободно перемещаться, самостоятельно выбрать место проживания, провести тренировочные игры и выступить на турнире на глазах у значительного числа зрителей впервые за много месяцев".

Australian Open традиционно является первым среди турниров серии Большого шлема в сезоне. В прошлом году в мужском одиночном разряде победу одержал серб Новак Джокович, в женском - американка София Кенин.

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