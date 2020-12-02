СМИ: руководство "Спартака" недовольно отсутствием определенности по месту сборов

ТАСС, 2 декабря. Руководство московского футбольного клуба "Спартак" выразило недовольство тем, что место зимних сборов до сих пор не определено. Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

"Действительно, в данный момент сложилась такая ситуация, что клуб пока не знает, где и в какие сроки будут проводиться тренировочные сборы. Работа в этом направлении идет, место сборов будет определено в ближайшее время", - прокомментировал газете ситуацию глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

После 16 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка и уступая по дополнительным показателям "Зениту" и ЦСКА, в активе которых столько же баллов. В 17-м туре "Спартак" примет "Тамбов" 5 декабря.