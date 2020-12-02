Стадион ЧМ-2022 по футболу в Катаре "Аль-Райян" будет открыт 18 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Стадион "Аль-Райян", который примет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, будет официально открыт 18 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе верховного комитета по проведению и наследию турнира.

В этот день на арене пройдет финал Кубка Эмира между командами "Аль-Садд" и "Аль-Араби". Арена, которая будет домашней для клуба "Аль-Райян", примет семь матчей чемпионата мира, включая 1/8 финала.

Главная архитектурная особенность стадиона, вмещающего 40 тыс. зрителей, - это мерцающий светящийся фасад, состоящий из узоров, отражающих различные аспекты и ценности Катара: важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну, внутренние и международные торговые связи. Пятый элемент - щит - объединяет все предыдущие, олицетворяя силу и единство, особенно значимые для города Аль-Райян.

"Это еще одно большое достижение на пути к 2022 году. Потрясающий стадион и прилегающие территории станут фантастическим наследием для спортивного клуба "Аль-Райян" и всех жителей этого прекрасного города. Открытие новой арены также означает, что начался отсчет до самого важного футбольного матча за всю историю Катара - до финала чемпионата мира останется ровно два года", - сказал генеральный секретарь комитета Хасан Аль-Тавади.

"Завершено строительство пяти стадионов, включая "Аль-Райян", "Международный стадион "Халифа", "Аль-Джануб", "Эдьюкейшн Сити", "Аль-Байт". Остальные три арены будут готовы в ближайшем будущем, и это даст нам достаточно времени, чтобы провести все необходимые тестовые мероприятия. Строительство стадиона завершено в срок и в рамках бюджета - это стало возможным благодаря успешному взаимодействию подрядчиков и всех вовлеченных сторон. Мы будем невероятно рады открыть этот стадион в Национальный день Катара, ровно за два года до того момента, когда всеобщее внимание будет сосредоточено на Катаре во время финала", - сказал глава департамента по технической подготовке Хиляль Аль-Кувари.

После чемпионата мира верхний ярус кресел будет демонтирован и передан для создания спортивной инфраструктуры в Катаре и других странах. Прилегающие территории также преобразуют в локальный спортивный хаб, и местные жители смогут воспользоваться различными спортивными сооружениями, которые будут частью комплекса, - шестью футбольными полями, площадкой для крикета, треком для верховой езды, велотреком, тренажерным залом и легкоатлетической дорожкой.