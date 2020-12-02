"Ростелеком" создаст проект телеком-инфраструктуры для Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. "Ростелеком" разрабатывает системный проект информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры для летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Информационно-телекоммуникационные системы - это существенная часть эффективного и безопасного проведения Универсиады, - сказал заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов. - Подготовленная Минцифры России и областным правительством концепция создания информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры в целях подготовки и проведения Универсиады даст мощный стимул развитию экономики Екатеринбурга и Свердловской области".

В "Ростелекоме" уточнили, что до 14 декабря 2020 года технические специалисты компании создадут системные проекты для различных блоков: от сервисов по регистрации участников и волонтеров, бронированию и продажи билетов до организации трансляций соревнований, хранения данных, видеонаблюдения, обеспечения безопасного доступа на стадионы "Екатеринбург-Арена" и "Калининец", "Екатеринбург-Экспо", транспортные узлы (аэропорт "Кольцово" и железнодорожный вокзал), объекты Деревни спортсменов Универсиады.

"Основная часть разработанных решений может быть использована и в дальнейшем. Например, развернутая в рамках проекта Единая информационная система с оперативным центром для проведения мероприятий сможет эффективно координировать работу городских ведомств и служб после завершения Универсиады", - сказал вице-президент - директор макрорегионального филиала "Урал" "Ростелекома" Сергей Гусев.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.