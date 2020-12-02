Международный хоккейный форум пройдет в онлайн-формате

ТАСС, 2 декабря. Международный хоккейный форум в 2020 году состоится в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Мероприятие пройдет с 17 по 18 декабря. Основными темами ближайшего форума станут проведение соревнований в условиях пандемии, цифровизация хоккея, использование технологических новшеств в учебном и тренировочном процессах, взаимодействие со спонсорами и аудиторией. Отмечается, что традиционный тренерский семинар также будет проведен в онлайн-формате.

Форум проводится с 2016 года в Москве. В числе постоянных гостей мероприятия - президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, глава ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и другие.

Международный форум состоится при поддержке IIHF, Министерства спорта РФ, ОКР и Москомспорта.