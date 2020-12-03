К юбилею Профессора. Пять лучших моментов в хоккейной карьере Игоря Ларионова

Кубок Канады 1981 года и первый гол за сборную СССР Игорь Ларионов дебютировал в чемпионате СССР в 17 лет во составе воскресенского "Химика". Спустя три сезона он был переведен в ЦСКА под руководством Виктора Тихонова и впервые вызван в сборную СССР на Кубок Канады 1981 года. Тот турнир начался для советских хоккеистов с трагического известия о смерти Валерия Харламова. Именно перед Кубком Канады в одном из выставочных матчей с канадцами (2:3) впервые на лед вышла легендарная тройка Владимир Крутов — Игорь Ларионов — Сергей Макаров. В первых двух матчах турнира с командами Чехословакии (1:1) и Швеции (6:3) Ларионову отличиться не удалось. В третьем туре сборную СССР ждал один из самых принципиальных матчей турнира против американцев. За полтора года до Кубка Канады сборная США сотворила одну из самых громких сенсаций в истории хоккея, обыграв советских хоккеистов на Олимпиаде 1980 года со счетом 4:3 и завоевав золотые медали. Тихонову и всему советскому хоккею было необходимо взять реванш.

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В концовке первого периода сборная СССР получила численное преимущество, и в результате комбинации игроки вывели на бросок Вячеслава Фетисова. Советский защитник выполнил щелчок низом по воротам американского голкипера Тони Эспозито. Тот контролировал полет шайбы и, вероятно, отразил бы ее, но проезжавший перед ним Ларионов подставил клюшку и изменил траекторию шайбы, направив ее мимо голкипера. Так советская сборная открыла счет, после чего добилась уверенной победы со счетом 4:1. Советские хоккеисты одержали пять побед в семи матчах. В финале канадцы были разгромлены со счетом 8:1. В той встрече оформивший дубль Ларионов также положил начало разгрому родоначальников хоккея, забросив первую шайбу в матче. Первый гол в плей-офф НХЛ В 1988 году Ларионов написал открытое письмо Тихонову, которое было опубликовано в журнале "Огонек". Хоккеист раскритиковал тренера за нарушение традиций, подчеркнув, что специалист принялся формировать ЦСКА не за счет собственной молодежи, а за счет самых талантливых игроков, призванных под знамена армейцев со всего СССР. Те же, кто отказывался от перехода в ЦСКА, не получали шанса в сборной. Также Ларионов раскритиковал методы работы Тихонова и всей советской системы.

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Через год после этого Ларионов стал одним из первых советских хоккеистов, улетевших за океан покорять Национальную хоккейную лигу (НХЛ). С его отъездом связана целая история, которая показывает, что Ларионов в борьбе за красивый хоккей, за свои убеждения, за свое достоинство готов был поставить на кон все, включая свою судьбу и судьбу своей семьи. 5 октября 1989 года Ларионов дебютировал в составе "Ванкувера". Канадскому клубу кроме центрфорварда также удалось получить и его партнера по тройке Владимира Крутова. Карьера Крутова в НХЛ не сложилась, а Ларионов в первом же сезоне набрал 44 очка (17 шайб + 27 голевых передач). Во втором сезоне он сыграл менее результативно, но "Ванкувер" сумел пробиться в плей-офф и в первом раунде попал на "Лос-Анджелес", в составе которого блистал Уэйн Гретцки. На дебютный гол в плей-офф у Ларионова ушло семь минут. Форвард поддержал контратаку и, получив пас от Сержио Момессо на паузе, уложил на лед голкипера "Лос-Анджелеса", а затем отправил шайбу в пустые ворота. Интересно, что в том эпизоде находился на льду и Гретцки. "Ванкувер" выиграл первый матч серии со счетом 6:5, но во второй раунд плей-офф вышел "Лос-Анджелес" (4-2 в серии). Дубль канадцам на ЧМ-1989 После открытого письма перед чемпионатом мира 1989 года было много факторов против поездки Ларионова на турнир. К тому же центрфорвард по ходу сезона получил травму лодыжки и не успел восстановиться к традиционному турниру "Приз "Известий". Но Ларионов хорошо себя проявил в матчах Суперсерии за ЦСКА против команд НХЛ и получил вызов в национальную команду от Тихонова.

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За тур до окончания чемпионата мира сборная СССР могла обеспечить себе золотые медали (тогда турнир проходил без плей-офф). Для этого было необходимо победить канадцев. В той игре Ларионов оформил дубль, а команда Тихонова одержала победу со счетом 5:3. Особенно красивым получился первый гол Профессора. Он получил передачу от Ильи Бякина в своей зоне, проехал через всю площадку, обыграв двух защитников, и с неудобной руки отправил шайбу между щитков вратаря Гранта Фюра. Этот титул стал для Ларионова последним в составе национальной команды. Также во встрече с канадцами в последний раз на площадку вышла тройка Крутов — Ларионов — Макаров. Последний матч турнира Ларионов пропустил, а затем все трое уехали в Северную Америку. Сенсационная победа над "Детройтом" До 1992 года Ларионов играл за "Ванкувер", последний сезон в составе канадской команды он провел в звене с Павлом Буре. По его окончании Ларионов решил не продлевать контракт с "Ванкувером", так как в этом случае ему пришлось бы продолжать отдавать половину зарплаты Совинтерспорту. Хоккеист принял решение отправиться в Швейцарию, где провел 23 матча за "Лугано".

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Руководство "Сан-Хосе" лично прилетело в Швейцарию на переговоры с Ларионовым и переманило нападающего в команду, которая являлась аутсайдером НХЛ. Российскому хоккеисту пообещали большие перемены в клубе. Помимо Ларионова "Сан-Хосе" удалось заполучить и Макарова. В первых десяти матчах "Сан-Хосе" набрал одно очко, после чего Ларионов и Макаров сами собрали под себя пятерку. Третьим форвардом стал швед Юхан Гарпенлёв, в обороне играли латвиец Сандис Озолиньш и американец Джефф Нортон. С этого момента дела у команды пошли в гору, в результате "Сан-Хосе" вышел в плей-офф, где в первом раунде встретился с главным фаворитом сезона "Детройтом". Серия началась с победы "Сан-Хосе" со счетом 5:4, но затем "Детройт" выиграл два матча подряд и повел в четвертой встрече со счетом 3:1. Благодаря голам Ларионова и Ульфа Далена "Акулы" сравняли счет, а шайба Макарова с передачи Ларионова принесла "Сан-Хосе" победу в матче и переломила ход серии. В начале третьего периода Ларионов с Макаровым вышли к воротам соперника против одного защитника и голкипера Криса Осгуда. Ларионов сделал паузу и отдал передачу на пустые ворота своему партнеру. "Сан-Хосе" выиграл серию со счетом 4-3 и сотворил главную сенсацию того Кубка Стэнли. В следующем раунде "Акулы" также были в шаге от подвига, но в овертайме седьмого матча уступили "Торонто". Победный гол в третьем овертайме финала Кубка Стэнли К концу третьего сезона в "Сан-Хосе" дела Ларионова, казалось, пошли на спад. Но после сезона-1994/95 нападающий был обменян в "Детройт", где стал частью легендарной "Русской пятерки" с Вячеславом Фетисовым, Владимиром Константиновым, Сергеем Федоровым и Вячеславом Козловым. В 1997 году "Детройт" спустя 42 года завоевал Кубок Стэнли, а спустя год повторил свой успех.

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