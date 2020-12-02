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Зимние олимпийские виды спорта
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Сборные Швеции и Финляндии снялись с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в 2020 году

Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии
Финский лыжник Ийво Нисканен EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Финский лыжник Ийво Нисканен
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ХЕЛЬСИНКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Финляндии по лыжным гонкам пропустит два декабрьских этапа Кубка мира из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщила в среду Ассоциация лыжного спорта страны.

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В декабре запланированы этапы Кубка мира в швейцарском Давосе (12-13 декабря) и германском Дрездене (19-20 декабря).

"Руководство тренерского штаба сборной Финляндии по лыжным гонкам совместно с экспертами в медицинской сфере приняло решение об отказе от участия команды в этапах в Давосе и Дрездене из-за ситуации с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Решение об участии в соревнованиях в 2021 году будет принято позже, добавили в организации.

Об аналогичном решении в среду заявила Ассоциация лыжного спорта Швеции, о возможности участия в многодневке "Тур де Ски" ассоциация объявит позднее. Ранее о пропуске декабрьских этапов объявила также сборная Норвегии после заявлений олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо и двукратного чемпиона мира Эмиля Иверсена.

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Зимние олимпийские виды спорта
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