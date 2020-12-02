УК "Динамо" будет оштрафована за неправильное размещение рекламы букмекера на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Управляющая компания "Динамо" будет оштрафована на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей за нарушение правил размещения рекламы букмекерской компании на "ВТБ-Арене". Об этом говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что нарушение было допущено в декабре 2019 года. Реклама букмекерской компании была размещена на внешней стене стадиона, в то время как закон "О рекламе" предписывает расположение такой рекламы только внутри спортивных сооружений.

"Таким образом, реклама букмекерской конторы Bingo Boom, размещенная на внешней стене спортивного комплекса "ВТБ-Арена - Центральный стадион "Динамо", а значит, за пределами установленных законом объектов, противоречит этим требованиям, - подчеркнула начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина. - Обеим организациям выданы предписания об устранении нарушения. Служба уже возбудила дела об административных правонарушениях для назначения штрафов, которые могут составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей для каждой компании".