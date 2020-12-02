Команда из Крыма может выступить на студенческом чемпионате Европы по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского впервые стала чемпионом премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) и может представить Россию на студенческом чемпионате Европы по футболу. Соответствующую заявку направят в Европейскую ассоциацию студенческого спорта, сообщил журналистам в среду президент НСФЛ Андрей Стукалов.

Итоговые матчи сезона-2019/20 премьер-группы НСФЛ прошли с 29 ноября по 1 декабря в Евпатории на базе спортивного комплекса "Арена-Крым". В заключительной игре сборная КФУ обыграла команду Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону). Стукалов уточнил, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы, который должен был состояться летом в Белграде, был перенесен на 2021 год. Россию на этом турнире представляют две другие студенческие команды.

"[У России] в Европе на сегодняшний день самый высокий рейтинг студенческого футбола. Поэтому мы сегодня имеем право просить о том, чтобы с учетом пандемии и всех переносов Крымский федеральный университет был допущен третьей командой на чемпионат Европы, где играет 20 команд", - сказал Стукалов.

Он добавил, что Российский студенческий спортивный союз в ближайшие дни направит письмо в Европейскую ассоциацию. Вопрос, по мнению Стукалова, рассмотрят до конца декабря, однако сроки принятия решения пока непонятны. "Обычно, когда не было пандемии, 15 декабря уже был регламент соревнований. Как правило они проходят в июле каждого года. Что будет сейчас, и готова ли при второй волне Европейская ассоциация подтвердить, что в Белграде действительно состоится [турнир], это зависит от европейских коллег", - пояснил Стукалов.

С победой в чемпионате сборную КФУ в среду также поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. "Это большой успех. Участие крымчан в столь престижных международных соревнованиях станет важным вкладом в продвижение правдивого и позитивного образа Крыма в мире", - написал Аксенов на своей странице во "Вконтакте".

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года футбольные клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. Однако в начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футольных ассоциаций (УЕФА) запретил им принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове. Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года, КФС проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.