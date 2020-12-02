Мещанский суд Москвы отклонил иск Безуглова о защите чести и достоинства к Юрченко и ВФЛА

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отклонил иск бывшего вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуарда Безуглова о защите чести и достоинства к ВФЛА и ее бывшему главе Евгению Юрченко. Об этом сообщила ТАСС юрист Юрченко Ирина Любосердова.

"Сегодня в Мещанском районном суде Москвы было окончено рассмотрение иска бывшего вице-президента ВФЛА Эдуарда Безуглова к федерации, лично действующему на тот момент президенту Евгению Юрченко, "Матч ТВ" и информационному агентству ТАСС, - сообщила Любосердова. - 30 июня 2020 года президиум ВФЛА лишил Эдуарда Безуглова должности вице-президента в связи с многочисленными нарушениями кодекса этики ВФЛА. Не согласившись с подобными формулировками и сочтя их не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство, бывший вице-президент ВФЛА обратился в суд, требуя опровержения и компенсации морального вреда".

"Заслушав стороны, суд отказал в иске", - заключила собеседница ТАСС.

Суд в среду огласил только резолютивную часть решения (отказать в удовлетворении требований), полный текст решения с мотивировочной частью будет изготовлен позднее.

Юрченко возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики до выборов организации, которые состоялись 30 ноября. В настоящее время президентом ВФЛА является Петр Иванов.