Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер в возрасте 31 года

ТАСС, 2 декабря. Бывший футболист сборной Марокко Мохаммед Абархун умер на 32-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Королевской федерации футбола Марокко.

В феврале игроку был диагностирован рак желудка, в марте ему была сделана операция.

"Королевская федерация футбола Марокко выражает искренние соболезнования семье покойного Мохаммеда Абархуна", - говорится в заявлении.

Абархун выступал за олимпийскую сборную Марокко на Играх 2012 года в Лондоне. Также он представлял главную национальную команду в 2013-2014 годах. На клубном уровне он играл за марокканский "Тетуан", португальский "Морейренсе" и турецкий "Ризеспор".