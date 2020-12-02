Букина и Хорошавцева выступят на индивидуальном Кубке мира по борьбе в Сербии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Чемпионки Европы по борьбе Екатерина Букина и Ольга Хорошавцева выступят на индивидуальном Кубке мира, который пройдет в Сербии. Об этом ТАСС в среду сообщил главный тренер сборной России Симеон Штерев.

Объединенный мир борьбы (UWW) 10 ноября принял решение сменить формат чемпионата мира по спортивной борьбе в Белграде на индивидуальный Кубок мира в связи с недостаточным количеством сборных-участниц из-за пандемии коронавируса.

"На Кубке мира в Сербии выступят Екатерина Полещук (весовая категория до 50 кг), Анжелика Ветошкина (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Вероника Чумикова (до 57 кг), Светлана Липатова (до 59 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Евгения Захарченко (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг)", - сказал Штерев.

Индивидуальный Кубок мира по спортивной борьбе пройдет в Белграде 12-18 декабря.