{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Хабиб Нурмагомедов пока не планирует проводить выставочные поединки

Рроссиянин объявил о завершении карьеры в октябре после поединка с Джастином Гэтжи
Хабиб Нурмагомедов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не планирует проводить выставочные поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC в октябре, 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры.

"Я за время карьеры наелся схватками. Нет как такового интереса. Хотелось бы отдохнуть, я только недавно закончил", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Теги
ММА
ММА
Нурмагомедов заявил, что UFC мог специально свести его на одном турнире с Макгрегором
В январе представители команды российского бойца будут участвовать в турнире, главным событием которого станет бой ирландца
Читать полностью