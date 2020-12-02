МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пока не планирует проводить выставочные поединки. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC в октябре, 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры.

"Я за время карьеры наелся схватками. Нет как такового интереса. Хотелось бы отдохнуть, я только недавно закончил", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету спортсмена 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.