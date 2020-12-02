Нурмагомедов признался, что ему было интересно смотреть поединок Тайсона и Джонса

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов с интересом посмотрел боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции в среду.

В воскресенье Тайсон и Джонс провели выставочный восьмираундовый поединок по специальным правилам, который завершился вничью.

"Мне было интересно посмотреть, мои преданные фанаты, наверное, меня хотели увидеть в таком бою, сколько им там? За 50. Было интересно, мне понравилось, что они не нанесли друг другу сильный урон. И хорошо, что отдадут часть гонорара на благотворительность", - отметил Нурмагомедов.

Джонсу 51 год, он провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Боксер, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).