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ММА

Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возобновлении карьеры за $100 млн

Ранее сообщалось о том, что Нурмагомедов и глава UFC Дэйна Уайт проведут встречу
Хабиб Нурмагомедов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может задуматься о возобновлении карьеры за $100 млн. Об этом Нурмагомедов заявил в среду на пресс-конференции.

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Боец объявил об окончании спортивной карьеры 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби.

"Если решил завершать, завершай. Но Дэйна (Уайт, президент UFC - прим. ТАСС), скорее всего, предложит деньги. Если, допустим, это будет $100 млн, то это будет проблема для решения. Посмотрим, что он предложит", - сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось о том, что Нурмагомедов и Уайт проведут встречу. Президент UFC отмечал, что она может пройти в Абу-Даби.

На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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