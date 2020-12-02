Нурмагомедов заявил, что UFC мог специально свести его на одном турнире с Макгрегором

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает, что UFC мог специально свести его на одном турнире с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В октябре Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 23 января 2021 года на турнире UFC 257 выступят представители команды Нурмагомедова - Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков, а главным событием вечера станет бой Макгрегора и американца Дастина Порье.

"UFC мог это специально сделать. Они умеют это делать, - сказал Нурмагомедов. - Если встретимся, будем решать по ситуации. Всегда есть люди, которые тебе не нравятся или которым не нравишься ты".

Нурмагомедов победил ирландца осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая драка.