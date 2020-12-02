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ММА

Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен бой с Макгрегором

Нурмагомедов победил ирландца в октябре 2018 года
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Поединок с ирландцем Конором Макгрегором не представляет интереса для обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом Нурмагомедов рассказал на пресс-конференции в среду.

Нурмагомедов победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категория Макгрегора болевым приемом в третьем раунде в октябре 2018 года. Ирландец 23 января проведет поединок против американца Дастина Порье.

"Я обоих задушил, мне неинтересно. Я победил их обоих без шансов", - сказал он.

В позапрошлом поединке в сентябре 2019 года Нурмагомедов выиграл у Порье удушающим приемом в третьем раунде.

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