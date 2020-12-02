Нурмагомедов заявил, что его продолжают тестировать на допинг

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры, до сих пор проходит проверки на допинг в Американском антидопинговом агентстве (USADA). Об этом он заявил на пресс-конференции.

Победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC в октябре, 32-летний россиянин объявил о завершении карьеры.

"Мне сказали, что я у них в списке как действующий боец. Меня в Дагестане дома протестировали, они пришли ко мне. Следующие шесть месяцев после боя меня будут тестировать. 46 или 47 раз они у меня взяли тест", - сказал Нурмагомедов.

Всего на счету российского спортсмена 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.