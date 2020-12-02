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Зимние олимпийские виды спорта

FIS не отменит декабрьские этапы Кубка мира после отказа от участия лыжников Норвегии

Три сборные отказались от участия в декабрьских этапах из-за ситуации с коронавирусом в мире
© EPA-EFE​/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не будет отменять декабрьские этапы Кубка мира по лыжным гонкам после решения сборных Норвегии, Швеции и Финляндии пропустить соревнования. Об этом ТАСС сообщили в FIS.

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Три сборные отказались от поездок в швейцарский Давос (12-13 декабря) и германский Дрезден (19-20 декабря) из-за ситуации с коронавирусом в мире.

"Соревнования Кубка мира в Германии и Швейцарии состоятся в соответствии с планом", - сообщили в международной федерации.

Норвежская команда, в составе которой выступают лидеры сезона Йоханнес Клебо и Тереза Йохауг, также может пропустить многодневку "Тур де Ски", которая стартует 1 января.

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