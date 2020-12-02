Понгильский: российские фристайлисты не будут форсировать подготовку перед стартом КМ

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ план подготовки сборной России пришлось изменить, спортсмены позже приступили к тренировкам на базе с водными трамплинами.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России по лыжной акробатике не будет ускорять подготовку перед первым этапом Кубка мира, спортсменам важно постепенно подойти к выполнению основной программы. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

"У нас пока продолжается тренировочный процесс, подведение к нашей основной программе. Будем надеяться, что не ударим в грязь лицом, но и форсировать пока не хочется, летняя подготовка получилась скомканной, - подчеркнул Понгильский. - Сейчас самое начало сезона, все главные соревнования впереди и нужно готовиться к ним. Конечно, этот старт нельзя назвать просто тренировочным, но он и не основной в этом сезоне, надо достойно выступить и всем остаться в добром здравии".

"Китайских и казахстанских спортсменов на этом этапе Кубка мира не будет, но приехали другие сильные соперники - американцы, канадцы, швейцарцы, белорусы, украинцы. Все команды уже в Финляндии. Уровень соревнований будет хороший", - добавил специалист.

Первый этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет в финской Руке с 4 по 6 декабря.