Власти Хельсинки не допустили ряд игроков "Салавата Юлаева" к матчу КХЛ против "Йокерита"

ТАСС, 2 декабря. Шесть игроков уфимского "Салавата Юлаева" не были допущены к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита" по решению властей города Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Встреча "Йокерит" - "Салават Юлаев" пройдет в среду (начало - 19:30 мск).

"Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом "Салават Юлаев" не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки", - говорится в сообщении.