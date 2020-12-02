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КХЛ

Власти Хельсинки не допустили ряд игроков "Салавата Юлаева" к матчу КХЛ против "Йокерита"

До игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови
Игроки "Салавата Юлаева" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Игроки "Салавата Юлаева"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Шесть игроков уфимского "Салавата Юлаева" не были допущены к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита" по решению властей города Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Встреча "Йокерит" - "Салават Юлаев" пройдет в среду (начало - 19:30 мск).

"Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом "Салават Юлаев" не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки", - говорится в сообщении.

В заявку уфимского клуба на матч вошли 16 полевых игроков, среди которых пять защитников и 11 нападающих. Не были допущены на территорию арены защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

"Салават Юлаев" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 33 матчах 43 очка. "Йокерит" идет седьмым на Западе, имея в активе 32 очка в 25 играх.

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