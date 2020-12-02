Власти Хельсинки не допустили ряд игроков "Салавата Юлаева" к матчу КХЛ против "Йокерита"

ТАСС, 2 декабря. Шесть игроков уфимского "Салавата Юлаева" не были допущены к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Йокерита" по решению властей города Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.
Встреча "Йокерит" - "Салават Юлаев" пройдет в среду (начало - 19:30 мск).
"Муниципальные власти г. Хельсинки (Финляндия) в одностороннем порядке ввели ограничительные меры против нашей команды. Решением городских властей столицы Финляндии до игры допущены только те, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. При этом "Салават Юлаев" не получал ни от представителей финского клуба, ни от КХЛ никаких предупреждений или рекомендаций по ограничительным мерам, которые вводятся на территории г. Хельсинки", - говорится в сообщении.
02 декабря 2020 года ХК «Салават Юлаев» выходит на матч №374 Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» в неоптимальном составе. pic.twitter.com/8sS9l2MXVd— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) December 2, 2020
В заявку уфимского клуба на матч вошли 16 полевых игроков, среди которых пять защитников и 11 нападающих. Не были допущены на территорию арены защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин, а также менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.
"Салават Юлаев" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 33 матчах 43 очка. "Йокерит" идет седьмым на Западе, имея в активе 32 очка в 25 играх.