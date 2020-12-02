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Футбол в России

Мещеряков опроверг информацию о желании ФК "Локомотив" поменять Кикнадзе на Газизова

По словам председателя совета директоров клуба, никаких планов расстаться c Кикнадзе нет
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Футбольный клуб "Локомотив" не собирается отправлять в отставку генерального директора Василия Кикнадзе, речи о приглашении на его должность Шамиля Газизова не идет. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

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Во вторник портал "Чемпионат" сообщил о возможности отставки Кикнадзе. В качестве кандидата на его должность рассматривается Газизов, который, по неофициальной информации, вскоре должен покинуть пост генерального директора "Спартака".

"Бред не комментирую, - сказал Мещеряков. - Никаких планов [расстаться c Кикнадзе] нет, никто с Шамилем не контактировал. Людям с воспаленным сознанием советую подставить голову под холодный душ".

"Локомотив" во вторник проиграл на своем поле австрийскому "Зальцбургу", лишившись возможности выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Команда в последних десяти матчах одержала одну победу.

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