Андерсен: досрочное предоставление ВФЛА плана восстановления оценят в рабочей группе

"Я могу только повторить то, что сказал раньше: если ВФЛА исполнит стратегический план, то выполнение условий будет оценено рабочей группой, которая после передаст свою рекомендацию совету. Это может быть сделано до 1 марта. 1 марта - это крайний срок предоставления нам плана. До 1 марта времени еще много, так что они могут успеть предоставить его", - сказал Андерсен.

ТАСС, 2 декабря. Рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оценит досрочное предоставление плана по восстановлению организации. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено с 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.