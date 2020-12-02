Андерсен: досрочное предоставление ВФЛА плана восстановления оценят в рабочей группе

ТАСС, 2 декабря. Рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оценит досрочное предоставление плана по восстановлению организации. Об этом журналистам заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.
"Я могу только повторить то, что сказал раньше: если ВФЛА исполнит стратегический план, то выполнение условий будет оценено рабочей группой, которая после передаст свою рекомендацию совету. Это может быть сделано до 1 марта. 1 марта - это крайний срок предоставления нам плана. До 1 марта времени еще много, так что они могут успеть предоставить его", - сказал Андерсен.
Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций приостановлено с 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.
12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта.
31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Петр Иванов.