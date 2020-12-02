Бабиков выступит в спринте на Кубке мира. Коронавирус у биатлониста не обнаружен

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года по биатлону Антон Бабиков выступит в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти, результат его теста на коронавирус оказался отрицательным. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

У Бабикова был обнаружен коронавирус неделю назад, за три дня до открывавшего сезон этапа Кубка мира, который также проходил в Контиолахти. Спортсмен был помещен на карантин. 2 декабря рано утром он сдал повторный тест.

"Антона допустили", - сказал Польховский.

Спринтерские гонки на этапе в Контиолахти пройдут в четверг. В случае возвращения Бабикова российская команда сможет выставить на старт максимальное число биатлонистов - шесть.