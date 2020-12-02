"Салават Юлаев" без шестерых игроков основного состава проиграл "Йокериту" в матче КХЛ

Перед матчем стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.

"Салават Юлаев" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка в 34 матчах. "Йокерит" поднялся на шестую строчку на Западе, набрав в 26 играх 23 очка. В следующем матче уфимский клуб 5 декабря дома сыграет с московским "Динамо", команда из Хельсинки 7 декабря на выезде встретится со столичным "Спартаком".