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КХЛ

"Салават Юлаев" без шестерых игроков основного состава проиграл "Йокериту" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3, в составе уфимской команды было 11 нападающих и пять защитников
Игроки "Йокерита" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Игроки "Йокерита"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Хельсинкский "Йокерит" дома обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Ииро Пакаринен (14-я минута), Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Анттила (60). У проигравших отличился Евгений Лисовец (18).

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Перед матчем стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников.

В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.

"Салават Юлаев" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка в 34 матчах. "Йокерит" поднялся на шестую строчку на Западе, набрав в 26 играх 23 очка. В следующем матче уфимский клуб 5 декабря дома сыграет с московским "Динамо", команда из Хельсинки 7 декабря на выезде встретится со столичным "Спартаком".

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