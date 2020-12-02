КХЛ еще не получила ответа на просьбу пересмотреть правила допуска клубов в Финляндию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обращалась к властям Финляндии с просьбой пересмотреть правила допуска команд в страну, но пока не получила ответа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

Ранее шесть игроков уфимского "Салавата Юлаева" не были допущены к матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" по решению властей города Хельсинки. Игра прошла в среду и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Финляндии.