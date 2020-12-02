КХЛ еще не получила ответа на просьбу пересмотреть правила допуска клубов в Финляндию

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обращалась к властям Финляндии с просьбой пересмотреть правила допуска команд в страну, но пока не получила ответа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.
Ранее шесть игроков уфимского "Салавата Юлаева" не были допущены к матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" по решению властей города Хельсинки. Игра прошла в среду и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из Финляндии.
"Йокерит" не принимает решений о допуске или недопуске игроков и сотрудников других клубов на матч, а только руководствуется и транслирует предписания финских властей. Ситуация с поздним информированием об измененных правилах по противодействию распространения коронавируса в Финляндии беспокоит лигу, - говорится в сообщении. - КХЛ обращалась к властям Финляндии о пересмотре правил допуска клубов КХЛ к участию в спортивных мероприятиях. Ответ на данный момент не получен".
"Лига продолжит работу в данном направлении и надеется на построение конструктивного диалога с финскими властями во избежание подобных ситуаций в дальнейшем", - добавили в пресс-службе.