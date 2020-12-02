КХЛ объяснила причину недопуска игроков "Салавата Юлаева" к игре с "Йокеритом"

Перед матчем стало известно, что власти Хельсинки не допустили шестерых игроков "Салавата Юлаева" к игре из-за отсутствия необходимого процента антител к коронавирусу в крови. В число этих хоккеистов вошли защитники Филип Ларсен, Евгений Бирюков, Алексей Семенов, нападающие Илья Баранов, Владислав Картаев и Данил Алалыкин. Также на арену не был допущен менеджмент клуба, часть персонала и административных сотрудников. В составе уфимской команды на матч было 11 нападающих и пять защитников.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Один игрок "Салавата Юлаева" сдал первичный положительный тест на коронавирусную инфекцию по прилете в Хельсинки, из-за чего спортсмены, находящиеся в одной контактной группе с ним, не смогли принять участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Йокеритом" (1:3). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе лиги.

"По прилете в Хельсинки "Салават Юлаев" прошел стандартное тестирование на COVID-19. По его результатам 1 декабря стало известно, что у одного игрока "Салавата Юлаева" был выявлен первично положительный ПЦР-тест. Согласно действующим правилам Финляндии, данный игрок, а также те, кто находится в контактной группе, не могут принимать участие в матче. В контактную группу входят все, за исключением тех, у кого есть иммунитет", - пояснили в пресс-службе.

"Таким образом, еще два игрока клуба были изолированы. О данной ситуации клуб "Салават Юлаев" был проинформирован. Клуб "Йокерит" в день матча получил информацию о том, что еще часть игроков "Салавата Юлаева" не допущена к игре в соответствии с новым распоряжением властей Хельсинки о критериях допуска к соревнованиям из-за того, что с момента заболевания прошло более трех месяцев, о чем сразу же сообщил в "Салават Юлаев" и лигу", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что лига и оба клуба находились в контакте и обсуждали сложившуюся ситуацию. Были проработаны различные сценарии, в том числе и отмена матча.

"Лига выражает благодарность "Салавату Юлаеву", который после консультаций с тренерским штабом принял решение выйти на игру, несмотря на то что часть игроков не была допущена", - заключили в пресс-службе КХЛ.