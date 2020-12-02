"Краснодар" обыграл "Ренн" в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

"Локомотив" не доехал. Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа "Краснодара" стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира. "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию во встречах еврокубков для команд из России. Первый матч между командами состоялся 20 октября во Франции и завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы. "Ренн" потерял шансы подняться с последней строчки в группе, в активе клуба одно очко.

Ранее участие в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы обеспечили себе английский "Челси" и испанская "Севилья". В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с клубом из Лондона, а "Ренн" примет "Севилью". Оба матча пройдут 8 декабря.