{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Краснодар" обыграл "Ренн" в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

Краснодарцы прервали 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в еврокубках
Игроки "Ренна" Бенжамен Буриго и "Краснодара" Реми Кабелла Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Игроки "Ренна" Бенжамен Буриго и "Краснодара" Реми Кабелла
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Российский футбольный клуб "Краснодар" победил французский "Ренн" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.

На эту тему
"Локомотив" не доехал. Ни один российский клуб не выступит в плей-офф Лиги чемпионов

Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа "Краснодара" стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира. "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию во встречах еврокубков для команд из России. Первый матч между командами состоялся 20 октября во Франции и завершился со счетом 1:1.

Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы. "Ренн" потерял шансы подняться с последней строчки в группе, в активе клуба одно очко.

Ранее участие в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы обеспечили себе английский "Челси" и испанская "Севилья". В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с клубом из Лондона, а "Ренн" примет "Севилью". Оба матча пройдут 8 декабря.

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е
МестоКомандаИВНПМО
1Челси43109-110
2Севилья43106-310
3Краснодар51135-104
4Ренн50142-81
Теги
Россия
Лига Европы
ЦСКА примет австрийский "Вольфсберг" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы
В случае поражения московская команда потеряет все шансы на выход в плей-офф
Читать полностью