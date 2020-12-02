"Краснодар" обыграл "Ренн" в Лиге чемпионов и обеспечил участие в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 2 декабря. Российский футбольный клуб "Краснодар" победил французский "Ренн" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч забил на 71-й минуте Маркус Берг. Победа "Краснодара" стала первой для российских клубов в текущем розыгрыше турнира. "Краснодар" прервал 17-матчевую безвыигрышную серию во встречах еврокубков для команд из России. Первый матч между командами состоялся 20 октября во Франции и завершился со счетом 1:1.
Подопечные Мурада Мусаева набрали четыре очка и досрочно обеспечили себе третье место в группе, которое дает право выступить в 1/16 финала Лиги Европы. "Ренн" потерял шансы подняться с последней строчки в группе, в активе клуба одно очко.
Ранее участие в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы обеспечили себе английский "Челси" и испанская "Севилья". В заключительном туре российская команда в гостях сыграет с клубом из Лондона, а "Ренн" примет "Севилью". Оба матча пройдут 8 декабря.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Челси
|4
|3
|1
|0
|9-1
|10
|2
|Севилья
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|3
|Краснодар
|5
|1
|1
|3
|5-10
|4
|4
|Ренн
|5
|0
|1
|4
|2-8
|1