{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Петр Иванов: ВФЛА будет стремиться оправдать доверие со стороны World Athletics

По словам главы ВФЛА, российской стороне дают еще один шанс
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет стремиться оправдать доверие со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом заявил президент ВФЛА Петр Иванов, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

1-2 декабря состоялось заседание совета World Athletics.

На эту тему
Российским легкоатлетам продлили запрет на выдачу нейтральных статусов

"По итогам пресс-конференции могу сказать одно: нам дают еще один шанс, но это не просто шанс - это и большая ответственность, - сказал Иванов. - Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов - неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие".

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА, которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Иванов.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетике
Лига Европы
ЦСКА примет австрийский "Вольфсберг" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы
В случае поражения московская команда потеряет все шансы на выход в плей-офф
Читать полностью