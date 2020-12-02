Петр Иванов: ВФЛА будет стремиться оправдать доверие со стороны World Athletics

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет стремиться оправдать доверие со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом заявил президент ВФЛА Петр Иванов, чей комментарий приводит пресс-служба организации.

"По итогам пресс-конференции могу сказать одно: нам дают еще один шанс, но это не просто шанс - это и большая ответственность, - сказал Иванов. - Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов - неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие".

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе по причине дисквалификации ВФЛА, которая длится с 2015 года. Приостановка выдачи нейтральных статусов была вызвана допинговым делом Данила Лысенко, к которому оказалось причастно бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту восстановления, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года. 30 ноября президентом ВФЛА был избран генеральный директор компании "Скоростные магистрали" Иванов.