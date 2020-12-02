С надеждой до весны. World Athletics снова отложила выдачу россиянам нейтральных статусов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение продлить запрет на выдачу российским легкоатлетам нейтральных статусов, которые дали бы возможность этим спортсменам выступать на международных стартах в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в World Athletics. Возврат к статусам может произойти до 1 марта в случае, если ВФЛА оперативно предоставит тщательно разработанный план своего возвращения в мировую спортивную семью.

"Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если все пойдет так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам", - заявил журналистам после окончания заседания совета глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

"Если ВФЛА исполнит стратегический план, то выполнение условий будет оценено рабочей группой, которая после передаст свою рекомендацию совету. Это может быть сделано до 1 марта. 1 марта - это крайний срок предоставления нам плана. До 1 марта времени еще много, так что они могут успеть предоставить его", - продолжил он.

Совет World Athletics на своем последнем в этом году заседании также определился с кандидатурой своего второго независимого эксперта, который будет на постоянной основе работать в России и контролировать деятельность нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. В среду стало известно, что вторым экспертом будет литовец Владас Станкявичус. А помогать им будет австралиец Питер Николсон, имеющий опыт работы независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства в РУСАДА.

"Они [эксперты] уже начали работать с менеджментом Всероссийской федерации легкой атлетики и проинформировали, что команда ВФЛА очень отзывчивая и конструктивная в своем подходе", - заметил Андерсен.

"Будем стремиться оправдать доверие World Athletics"

30 ноября состоялась отчетно-выборная конференция ВФЛА, новым президентом был избран генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, который уже на следующий день по видеосвязи имел беседу с Андерсеном. "Мы надеемся встретиться лично как можно быстрее, когда это будет возможным, - сказал в среду глава рабочей группы. - Если он вложит в проект необходимые обязательства и ресурсы и получит поддержку со стороны заинтересованных сторон в Москве и регионах, рабочая группа и международные эксперты будут готовы помочь ему добиться восстановления членства ВФЛА в World Athletics и возвращения ее спортсменов к международным соревнованиям".