С надеждой до весны. World Athletics снова отложила выдачу россиянам нейтральных статусов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение продлить запрет на выдачу российским легкоатлетам нейтральных статусов, которые дали бы возможность этим спортсменам выступать на международных стартах в условиях, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) временно лишена членства в World Athletics. Возврат к статусам может произойти до 1 марта в случае, если ВФЛА оперативно предоставит тщательно разработанный план своего возвращения в мировую спортивную семью.
31 августа комиссия по восстановлению ВФЛА отправила в World Athletics обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Срок рассмотрения дорожной карты был продлен до 1 марта 2021 года.
"Мы обсуждали нейтральный статус для российских спортсменов. Но нам надо подождать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Но такая возможность существует. Если все пойдет так, как мы надеемся увидеть под началом нового руководства ВФЛА, то будем обсуждать этот вопрос и будем готовы рекомендовать совету принять то или иное решение по нейтральным статусам", - заявил журналистам после окончания заседания совета глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.
"Если ВФЛА исполнит стратегический план, то выполнение условий будет оценено рабочей группой, которая после передаст свою рекомендацию совету. Это может быть сделано до 1 марта. 1 марта - это крайний срок предоставления нам плана. До 1 марта времени еще много, так что они могут успеть предоставить его", - продолжил он.
Совет World Athletics на своем последнем в этом году заседании также определился с кандидатурой своего второго независимого эксперта, который будет на постоянной основе работать в России и контролировать деятельность нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. Первым экспертом стала в конце сентября бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая. В среду стало известно, что вторым экспертом будет литовец Владас Станкявичус. А помогать им будет австралиец Питер Николсон, имеющий опыт работы независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства в РУСАДА.
"Они [эксперты] уже начали работать с менеджментом Всероссийской федерации легкой атлетики и проинформировали, что команда ВФЛА очень отзывчивая и конструктивная в своем подходе", - заметил Андерсен.
"Будем стремиться оправдать доверие World Athletics"
30 ноября состоялась отчетно-выборная конференция ВФЛА, новым президентом был избран генеральный директор "Скоростных магистралей" Петр Иванов, который уже на следующий день по видеосвязи имел беседу с Андерсеном. "Мы надеемся встретиться лично как можно быстрее, когда это будет возможным, - сказал в среду глава рабочей группы. - Если он вложит в проект необходимые обязательства и ресурсы и получит поддержку со стороны заинтересованных сторон в Москве и регионах, рабочая группа и международные эксперты будут готовы помочь ему добиться восстановления членства ВФЛА в World Athletics и возвращения ее спортсменов к международным соревнованиям".
Новый президент ВФЛА очень внимательно следил за пресс-конференцией, посвященной итогам заседания совета.
"По итогам пресс-конференции, могу сказать одно: нам дают еще один шанс. Но это не просто шанс - это и большая ответственность. Вопросы по формированию стратегического плана восстановления ВФЛА станут главными при принятии рекомендаций со стороны рабочей группы. Восстановление статуса нейтральных атлетов - неотъемлемая часть этих процессов. Начало положено, будем стремиться оправдать это доверие", - сказал Иванов.
Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Илья Иванюк сказал, что в глубине души рассчитывал к новому году снова стать нейтральным атлетом.
"Решение международной федерации в очередной раз отложить выдачу нейтральных статусов, конечно, не могло меня не огорчить, - заметил спортсмен. - Но, с другой стороны, все это было ожидаемо. Конечно, мне очень хочется выступить на зимних чемпионатах Европы и мира. Но теперь у нас есть новый президент в федерации [Петр Иванов]. Ему предоставляется отличная возможность проявить себя, хотелось бы верить, что он сможет решить эти задачи".
Главными легкоатлетическими стартами зимнего сезона - 2021 станут чемпионат Европы в помещении, который должен пройти в польском городе Торунь с 5 по 7 марта, и перенесенный с прошлого года зимний чемпионат мира в китайском Нанкине (19-21 марта).