ЦСКА примет австрийский "Вольфсберг" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы

После четырех туров армейцы не одержали ни одной победы и занимают в группе К последнее место с тремя очками. "Вольфсберг" набрал на одно очко больше и находится на третьей позиции. Лидирует загребское "Динамо" (8 очков), вторым идет нидерландский "Фейенорд" (5).

В случае поражения в предстоящей встрече ЦСКА потеряет все шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Российская команда может лишиться надежд на выход из группы даже в случае ничьей, если "Фейенорд" в параллельной встрече обыграет загребское "Динамо". Армейцы проведут свой заключительный домашний матч на групповом этапе Лиги Европы, две предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом 0:0. В заключительном туре ЦСКА на выезде сыграет с "Динамо", а "Вольфсберг" примет "Фейенорд".

Неудачные результаты российской команды в Лиге Европы объясняются слабой реализацией голевых моментов: ЦСКА в четырех встречах забил только два мяча. "Хорошо, что у нас вообще есть моменты, что возникает много ударов, острых передач. Но когда мы действуем однобоко, то появляются проблемы. Нам необходимо немного видоизменить нашу атаку", - отметил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

В чемпионате России после 16 туров ЦСКА располагается на втором месте, но не смог победить в двух последних матчах, сыграв вничью с "Сочи" (1:1) и проиграв "Рубину" (0:1). Армейцы набрали столько же очков, сколько "Зенит" и "Спартак" (по 32). В отличие от последних неудачных игр ЦСКА, в предстоящей встрече смогут помочь восстановившиеся полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, а также защитник Марио Фернандес. Не примут участие в игре травмированные защитники Вадим Карпов и Бруно Фукс.

"Вольфсберг" после восьми игр австрийского чемпионата набрал 10 очков и занимает седьмое место в таблице. Встреча первого круга между этими командами завершилась со счетом 1:1.

ЦСКА на групповом этапе Лиге Европы

ЦСКА выступает на групповом этапе Лиги Европы во второй раз подряд. В прошлом сезоне армейцы набрали пять очков и заняли последнее место в квартете с испанским "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем". С момента изменения названия и регламента турнира (с сезона-2009/10) армейцы играют на групповом этапе в третий раз.

Впервые это произошло в сезоне-2010/11. Тогда столичная команда набрала 16 очков из 18 возможных, заняв первое место. Оступился ЦСКА на стадии 1/8 финала, проиграв "Порту" (0:1, 1:2). В сезоне-2012/13 армейцы в раунде плей-офф квалификации уступили шведскому АИКу (1:0, 0:2) и не пробились на групповой этап.

Лучший результат в современной истории Лиги Европы ЦСКА показал в сезоне-2017/18. Тогда армейцы заняли третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и пробились в плей-офф Лиги Европы. Команда Виктора Гончаренко добралась до четвертьфинала, где уступила лондонскому "Арсеналу" (1:4, 2:2).

ЦСКА является победителем Кубка УЕФА сезона-2004/05. С австрийским клубом в еврокубках армейцы до игр с "Вольфсбергом" пересекались один раз. В первом раунде Кубка УЕФА сезона-1981/82 ЦСКА по сумме двух матчей уступил "Штурму" (2:1, 0:1).