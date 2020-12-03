Россия оторвалась от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА на 0,333 балла

ТАСС, 3 декабря. Россия, занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оторвалась от Нидерландов, располагающихся на восьмой строчке, по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на 0,333 балла.

В среду "Краснодар" переиграл французский "Ренн" со счетом 1:0, а "Зенит" уступил бельгийскому "Брюгге" (0:3). Команды из Нидерландов 2 декабря не играли. Во вторник в матчах пятого тура группового этапа "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).

У России стало 38,215 балла, у нидерландцев осталось 35,800. Занимающая девятое место Бельгия благодаря победе "Брюгге" набрала 0,4 балла и приблизилась к России и Нидерландам. В активе бельгийцев стало 35,500 балла.

Россия также приблизилась к занимающей шестое место Португалии, в активе которой 44,549 балла. В среду португальские клубы не играли, а днем ранее набрали 0,2 балла благодаря ничьей "Порту" в игре с английским "Манчестер Сити" (0:0).

В четверг ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг", нидерландский "Фейенорд" на своем поле сыграет с загребским "Динамо", "Алкмар" примет итальянский "Наполи", а ПСВ отправится в гости к испанской "Гранаде". Бельгийские "Атверпен", "Гент" и "Стандард" сыграют с болгарским "Лудогорцем", чешским "Слованом" и шотландским "Рейнджерс" соответственно.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.