Россия оторвалась от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА на 0,333 балла

ТАСС, 3 декабря. Россия, занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), оторвалась от Нидерландов, располагающихся на восьмой строчке, по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на 0,333 балла.
В среду "Краснодар" переиграл французский "Ренн" со счетом 1:0, а "Зенит" уступил бельгийскому "Брюгге" (0:3). Команды из Нидерландов 2 декабря не играли. Во вторник в матчах пятого тура группового этапа "Локомотив" уступил австрийскому "Зальцбургу" (1:3), а амстердамский "Аякс" проиграл английскому "Ливерпулю" (0:1).
У России стало 38,215 балла, у нидерландцев осталось 35,800. Занимающая девятое место Бельгия благодаря победе "Брюгге" набрала 0,4 балла и приблизилась к России и Нидерландам. В активе бельгийцев стало 35,500 балла.
Россия также приблизилась к занимающей шестое место Португалии, в активе которой 44,549 балла. В среду португальские клубы не играли, а днем ранее набрали 0,2 балла благодаря ничьей "Порту" в игре с английским "Манчестер Сити" (0:0).
В четверг ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы примет австрийский "Вольфсберг", нидерландский "Фейенорд" на своем поле сыграет с загребским "Динамо", "Алкмар" примет итальянский "Наполи", а ПСВ отправится в гости к испанской "Гранаде". Бельгийские "Атверпен", "Гент" и "Стандард" сыграют с болгарским "Лудогорцем", чешским "Слованом" и шотландским "Рейнджерс" соответственно.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|87,855
|7/7
|2
|Англия
|86,712
|7/7
|3
|Италия
|68,153
|7/7
|4
|Германия
|67,141
|7/6
|5
|Франция
|53,415
|6/5
|6
|Португалия
|44,549
|5/3
|7
|Россия
|38,215
|6/4
|8
|Нидерланды
|35,800
|5/4
|9
|Бельгия
|35,500
|5/4
|10
|Австрия
|34,225
|5/4