Дортмундская "Боруссия" вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В составе "Боруссии" забитым мячом отметился Рафаэль Геррейру (44-я минута). У гостей отличился Чиро Иммобиле (67). В турнирной таблице группы F "Боруссия" занимает первое место, набрав 10 очков, вторым идет "Лацио" с 9 очками, третьим - бельгийский "Брюгге" (7), замыкает таблицу санкт-петербургский "Зенит", который потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. "Боруссия" не опустится ниже второго места, так как по личным встречам превосходит "Брюгге" (две победы со счетом 3:0). Таким образом, команда из Германии обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ТАСС, 3 декабря. Германский футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским "Лацио" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира.

В группе H три команды имеют в активе по 9 очков - английский "Манчестер Юнайтед", французский ПСЖ и германский "Лейпциг". В среду "Лейпциг" со счетом 4:3 обыграл турецкий "Истанбул", который набрал в пяти матчах 3 очка и досрочно занял последнее место в группе, забив победный гол в компенсированное ко второму время. ПСЖ в большинстве обыграл "Манчестер Юнайтед" - 3:1.

"Челси" и "Севилья" ранее обеспечили себе участие в 1/8 финала. В среду "Челси" разгромил "Севилью" со счетом 4:0, причем все голы забил нападающий Оливье Жиру. В другом матче группы E "Краснодар" обыграл французский "Ренн" (1:0) и завоевал путевку в Лигу Европы. В турнирной таблице "Челси" досрочно занял первое место (13 очков), "Севилья" - второе (10), "Краснодар" - третье (4), "Ренн" - четвертое (1).

В группе G испанская "Барселона" и итальянский "Ювентус" также обеспечили себе место в плей-офф. "Барселона" в пятом туре обыграла венгерский "Ференцварош" (3:0), "Ювентус" с тем же счетом переиграл киевское "Динамо". В матче "Ювентуса" и "Динамо" впервые в истории Лиги чемпионов главным арбитром была женщина - Стефани Фраппар. У "Барселоны" в активе 15 очков, у "Ювентуса" - 12, у "Динамо" и "Ференцвароша" - по 1.

Матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 8-9 декабря.