Российские гандболистки успешно прошли тестирование на COVID-19 перед чемпионатом Европы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки успешно прошли тестирование на коронавирус перед стартом чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России.

Турнир пройдет с 3 по 20 декабря в Дании. На предварительном этапе российская команда сыграет со сборными Испании, Чехии и Швеции.

В федерации отметили, что после прилета в Данию гандболистки, тренеры и специалисты сборной дважды прошли тестирование, коронавирусной инфекции обнаружено не было. Участвующие в турнире команды расселены по гостиницам таким образом, что практически не контактируют друг с другом.

Российская команда начнет выступление на турнире в четверг, соперником будет сборная Испании.