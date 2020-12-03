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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки успешно прошли тестирование на COVID-19 перед чемпионатом Европы

В четверг сборная России проведет первый матч на турнире, соперником будет команда Испании

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки успешно прошли тестирование на коронавирус перед стартом чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гандбола России.

Турнир пройдет с 3 по 20 декабря в Дании. На предварительном этапе российская команда сыграет со сборными Испании, Чехии и Швеции.

В федерации отметили, что после прилета в Данию гандболистки, тренеры и специалисты сборной дважды прошли тестирование, коронавирусной инфекции обнаружено не было. Участвующие в турнире команды расселены по гостиницам таким образом, что практически не контактируют друг с другом.

Российская команда начнет выступление на турнире в четверг, соперником будет сборная Испании.

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