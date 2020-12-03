Семак назвал пенальти в ворота "Зенита" переломным моментом в игре ЛЧ с "Брюгге"

"Зенит" на выезде крупно уступил "Брюгге" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе F, потеряв шансы на плей-офф Лиги Европы. Второй гол бельгийская команда забила с пенальти.

"Нужно было играть активно, агрессивно, в атаке было немного остроты, до первого пропущенного мяча ее не было и у наших ворот. Что касается дальнейшего, то пенальти опять подкосил нас, очень много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого перевернуть игру было проблематично. Нам главное физически быть готовыми. Много было травмированных, сейчас не такой большой выбор игроков", - сказал Семак.

В последнем туре "Зенит" 8 декабря примет дортмундскую "Боруссию".