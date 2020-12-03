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Лига чемпионов

Семак назвал пенальти в ворота "Зенита" переломным моментом в игре ЛЧ с "Брюгге"

Команда из Санкт-Петербурга проиграла со счетом 0:3 и заняла последнее место в группе F, потеряв шансы на выход в плей-офф еврокубков

ТАСС, 3 декабря. Главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает пенальти в ворота петербургской команды переломным моментом в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Такое мнение специалист выразил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"Зенит" на выезде крупно уступил "Брюгге" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе F, потеряв шансы на плей-офф Лиги Европы. Второй гол бельгийская команда забила с пенальти.

"Нужно было играть активно, агрессивно, в атаке было немного остроты, до первого пропущенного мяча ее не было и у наших ворот. Что касается дальнейшего, то пенальти опять подкосил нас, очень много ошибаемся у своих ворот. Пенальти стал переломным моментом, после которого перевернуть игру было проблематично. Нам главное физически быть готовыми. Много было травмированных, сейчас не такой большой выбор игроков", - сказал Семак.

В последнем туре "Зенит" 8 декабря примет дортмундскую "Боруссию".

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