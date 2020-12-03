Главный тренер "Брюгге" назвал зрелой игру команды в матче ЛЧ против "Зенита"

"Брюгге" обыграл "Зенит" со счетом 3:0. Российская команда забила два гола, которые не были засчитаны из-за нарушений правил. "Зенит" досрочно занял последнее место в группе F и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков. "Брюгге" гарантировал себе третье место и выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге, - сказал Клеман. - Мы показали зрелую игру, хотя и пропустили дважды. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате, а потом готовиться к "Лацио". Третье место мы себе уже гарантировали".

В последнем туре "Зенит" 8 декабря примет дортмундскую "Боруссию", "Брюгге" в тот же вечер сыграет в гостях против итальянского "Лацио".