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Лига чемпионов

Главный тренер "Брюгге" назвал зрелой игру команды в матче ЛЧ против "Зенита"

"Брюгге" выиграл со счетом 3:0 и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 3 декабря. Главный тренер бельгийского футбольного клуба "Брюгге" Филипп Клеман отметил хорошую игру своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского "Зенита". Комментарий Клемана приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"Брюгге" обыграл "Зенит" со счетом 3:0. Российская команда забила два гола, которые не были засчитаны из-за нарушений правил. "Зенит" досрочно занял последнее место в группе F и потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков. "Брюгге" гарантировал себе третье место и выступление в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сегодня я доволен даже больше, чем после победы в Петербурге, - сказал Клеман. - Мы показали зрелую игру, хотя и пропустили дважды. Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре в национальном чемпионате, а потом готовиться к "Лацио". Третье место мы себе уже гарантировали".

В последнем туре "Зенит" 8 декабря примет дортмундскую "Боруссию", "Брюгге" в тот же вечер сыграет в гостях против итальянского "Лацио".

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