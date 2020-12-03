Футболист ЦСКА Фернандес стал лауреатом премии "Джентльмен года"

ТАСС, 3 декабря. Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес стал обладателем премии "Джентльмен года", ежегодно вручаемой "Комсомольской правдой". Об этом сообщается на сайте газеты.

По итогам голосования болельщиков в тройку претендентов на награду вошли капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, Фернандес и полузащитник "Ростова" Маттиас Норманн. На втором этапе голосования жюри выбрало защитника армейцев, который опередил Джикию на один балл - 25:24.

Фернандесу 30 лет, он представляет ЦСКА с 2012 года, до этого защитник выступал за бразильский "Гремио". В прошедшем сезоне в разных турнирах он заработал шесть желтых карточек в чемпионате и Кубке России, а также отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал защитник "Зенита" Юрий Жирков.