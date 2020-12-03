{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист ЦСКА Фернандес стал лауреатом премии "Джентльмен года"

Второе место в голосовании занял капитан "Спартака" Георгий Джикия
Марио Фернандес Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Защитник футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес стал обладателем премии "Джентльмен года", ежегодно вручаемой "Комсомольской правдой". Об этом сообщается на сайте газеты.

По итогам голосования болельщиков в тройку претендентов на награду вошли капитан московского "Спартака" Георгий Джикия, Фернандес и полузащитник "Ростова" Маттиас Норманн. На втором этапе голосования жюри выбрало защитника армейцев, который опередил Джикию на один балл - 25:24.

Фернандесу 30 лет, он представляет ЦСКА с 2012 года, до этого защитник выступал за бразильский "Гремио". В прошедшем сезоне в разных турнирах он заработал шесть желтых карточек в чемпионате и Кубке России, а также отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Премия вручается с 1994 года за поддержку ценностей честной игры и является образцом поведения на поле и за его пределами, лауреат облачается в черный смокинг. В прошлом году лауреатом стал защитник "Зенита" Юрий Жирков.

Теги
Российский футбол
Мяч футболиста "Спартака" Зобнина в ворота "Динамо" признан лучшим голом РПЛ в ноябре
Читать полностью