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Мамиашвили стал единственным кандидатом на пост главы Федерации спортивной борьбы России

Выборы пройдут 12 декабря
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Михаил Мамиашвили, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) с 2001 года, стал единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБР.

Отчетно-выборная конференция ФСБР, на которой состоятся выборы президента организации, пройдет 12 декабря. Окончательный срок подачи заявок истек 2 декабря. Также на конференции будут выбраны вице-президенты и состав исполкома ФСБР.

"Михаил Мамиашвили к окончанию срока подачи заявок на выборы является единственным кандидатом на пост главы ФСБР", - сообщили в пресс-службе.

В ходе конференции ФСБР будут заслушаны отчеты исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации за период с 11 ноября 2016 года по 12 декабря 2020 года.

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