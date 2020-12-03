Мамиашвили стал единственным кандидатом на пост главы Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Михаил Мамиашвили, возглавляющий Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) с 2001 года, стал единственным кандидатом на пост президента организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБР.

Отчетно-выборная конференция ФСБР, на которой состоятся выборы президента организации, пройдет 12 декабря. Окончательный срок подачи заявок истек 2 декабря. Также на конференции будут выбраны вице-президенты и состав исполкома ФСБР.

"Михаил Мамиашвили к окончанию срока подачи заявок на выборы является единственным кандидатом на пост главы ФСБР", - сообщили в пресс-службе.

В ходе конференции ФСБР будут заслушаны отчеты исполкома и контрольно-ревизионной комиссии организации за период с 11 ноября 2016 года по 12 декабря 2020 года.