Мяч футболиста "Спартака" Зобнина в ворота "Динамо" признан лучшим голом РПЛ в ноябре

ТАСС, 3 декабря. Гол полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В матче 15-го тура со столичным "Динамо" (1:1) Зобнин подхватил мяч на подступах к штрафной, обошел на скорости двух игроков, пробил в голкипера, после чего добил мяч в сетку.
Роман Зобнин – автор лучшего гола ноября в #ТинькоффРПЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2020
За гол Романа проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали голос за момент Тимура Жамалетдинова ⚽#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/18fQ4D8abc
За гол Зобнина проголосовали представители РПЛ и болельщики, эксперты телеканала "Матч Премьер" отдали голос за мяч Тимура Жамалетдинова ("Уфа") в ворота "Тамбова" (4:0).