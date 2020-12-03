Мяч футболиста "Спартака" Зобнина в ворота "Динамо" признан лучшим голом РПЛ в ноябре

ТАСС, 3 декабря. Гол полузащитника московского "Спартака" Романа Зобнина признан лучшим в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В матче 15-го тура со столичным "Динамо" (1:1) Зобнин подхватил мяч на подступах к штрафной, обошел на скорости двух игроков, пробил в голкипера, после чего добил мяч в сетку.