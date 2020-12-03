Второй профессиональный футбольный клуб создадут в Томске

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Второй профессиональный футбольный клуб планируется создать в Томске, где существует "Томь". Также в городе планируется сформировать женскую команду, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС [Российского футбольного союза] Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в первенстве России первого и второго дивизионов", - говорится в сообщении.

Соглашение, в рамках которого планируется создание клуба, подписано для реализации стратегии развития футбола в стране до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". В этих целях в регионе будут организованы новые соревнования для мужчин и женщин, подготовлены судьи и тренеры, улучшена инфраструктура и создана единая система любительских лиг. Особое внимание будет уделено развитию женского футбола. В частности, будут открыты новые группы для девочек в существующих секциях и проведены фестивали для популяризации женского футбола.

Клуб "Томь" получит статусы "Футбольная академия", "Региональный центр РФС" и "Детский футбольный центр". Также в регионе будет запущена студенческая лига. Кроме того, в регионе будет построено три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1,5 тыс. человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием и два мини-футбольных зала.

"Томь" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России - Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После 25 туров команда занимает 21-е место. Главным тренером команды является бывший футболист сборной России Александр Кержаков.