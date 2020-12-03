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Фигурное катание

Чемпион Европы по фигурному катанию Алиев заразился коронавирусом

Спортсмен пропустит пятый этап Кубка России
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев не выступит на пятом этапе Кубка России из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Пятый этап Кубка России пройдет в Москве с 5 по 8 декабря.

"У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить, - сказал Рукавицын. - Надеемся восстановиться, подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске".

Алиеву 21 год. Помимо золотой медали чемпионата Европы, в его активе серебро европейского первенства. Алиев также является чемпионом России.

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