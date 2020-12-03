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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит пятый этап Кубка России

Турнир пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Елизавета Туктамышева не выступит на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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"Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования", - говорится в сообщении.

Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата Европы 2013 года, серебряная награда командного чемпионата мира 2015 года и бронзовая медаль 2019 года. Является победительницей финала Гран-при сезона-2014/15 и бронзовым призером сезона-2018/19 годов. В 2013 году становилась чемпионкой России.

Этап Кубка России пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря.

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