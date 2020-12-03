Полузащитник "Ростова" Байрамян признан лучшим футболистом ноября в РПЛ

За Байрамяна проголосовали болельщики и эксперты РПЛ, эксперты "Матч Премьер" отдали голос за голкипера подмосковных "Химок" Илью Лантратова. Также на награду лучшему игроку месяца претендовали полузащитники Далер Кузяев ("Зенит"), Даниил Лесовой ("Динамо"), Александр Трошечкин ("Химки").

ТАСС, 3 декабря. Армянский полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян признан лучшим футболистом Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Хорен Байрамян – лучший игрок ноября в #ТинькоффРПЛ ! За игрока «Ростова» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики, представители МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Илью Лантратова #ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/fuXeoFYinp

Лучшим тренером в ноябре признан Игорь Черевченко, возглавляющий "Химки". Подмосковный клуб под руководством Черевченко одержал победы в трех матчах, за специалиста единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и "Матч Премьер".

В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола. 28-летний полузащитник отметился первыми результативным действиями в нынешнем сезоне, за клуб он провел 13 матчей во разных турнирах. "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 16 встречах.