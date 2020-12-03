Минспорт и РФС заключили соглашения о развитии футбола с тремя регионами

Соглашения подписаны в рамках реализации стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт - норма жизни". В данных субъектах будут организованы новые соревнования, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи, модернизирована инфраструктура, создана единая система любительских лиг и будет уделено внимание развитию женского футбола.

ТАСС, 3 декабря. Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола с Амурской и Калужской областями, а также с Республикой Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"Соглашения с представленными регионами дадут дополнительный импульс развитию женского футбола, созданию и модернизации спортивной инфраструктуры, проведению новых соревнований, доступных людям любого возраста и навыков игры, - сказал министр спорта Олег Матыцин. - К 2024 году в регионах планируется строительство более 60 объектов для занятий футболом, запуск школьной и студенческой лиг, проведение множества фестивалей футбола для мальчиков и девочек. Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации здорового образа жизни в округе и повышению массовости занятий футболом. Потенциал развития массового футбола во всех представленных сегодня регионах огромен".

"В каждом из представленных регионов футболом сегодня занимается более 10 тысяч человек, а в Калужской области - свыше 20 тысяч, - заявил глава РФС Александр Дюков. - Соглашения позволят систематизировать работу по дальнейшему развитию спорта номер один в регионах и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерациями футбола. Мы ожидаем, что реализация запланированных мероприятий повысит массовость занятий футболом, позволит более эффективно вести подготовку спортивного резерва в регионах".

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта. Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - более 3,1 трлн рублей.