Коган рассчитывает, что ближайшие турниры по фигурному катанию пройдут без ужесточения мер

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассчитывает на то, что ближайшие соревнования - пятый этап Кубка России в Москве и чемпионат страны в Челябинске - пройдут без ужесточения мер из-за коронавируса. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организации Александр Коган.

В четверг было объявлено, что пятом этапе Кубка России не примут участия чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев и чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

"Кто-то из спортсменов переболел коронавирусом, кто-то уже восстановился, кто-то сейчас пропустит этап Кубка России в Москве из-за травм. Но все идет в запланированном режиме. Мы надеемся, что количество случаев заражения в стране не будет увеличиваться и ужесточения мер по проведению соревнований не будет", - сказал Коган.

Пятый этап Кубка России пройдет в Москве с 5 по 8 декабря, чемпионат страны - в Челябинске 24-26 декабря.