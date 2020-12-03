{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Биатлон

Биатлонистка Куклина пропустит второй этап Кубка мира из-за травмы руки

Спортсменка упала во время спринтерской гонки на первом этапе

ТАСС, 3 декабря. Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти из-за повреждения руки. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

На первом этапе Кубка мира, также прошедшем в Контиолахти, Куклина упала во время спринтерской гонки.

"Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение", - сказал Шашилов.

Второй этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 декабря.

Теги
Биатлон
Фигурное катание
Фигуристы Коляда и Гулякова пропустят пятый этап Кубка России в Москве
Турнир пройдет 5-8 декабря на арене "Мегаспорт"
Читать полностью