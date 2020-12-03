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Фигурное катание
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Фигуристы Коляда и Гулякова пропустят пятый этап Кубка России в Москве

Турнир пройдет 5-8 декабря на арене "Мегаспорт"
Михаил Коляда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Коляда
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда пропустит пятый этап Кубка России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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Коган рассчитывает, что ближайшие турниры по фигурному катанию пройдут без ужесточения мер

Также он сообщил, что этап пропустит Анастасия Гулякова.

"Коляда и Гулякова не участвуют в пятом этапе Кубка России", - сказал Коган.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также на его счету бронзовые медали чемпионатов мира (2018) и Европы (2017, 2018) в одиночном катании. Гулякова в прошлом сезоне стала победительницей финала Кубка России.

Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря.

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