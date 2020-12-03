Фигуристы Коляда и Гулякова пропустят пятый этап Кубка России в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фигурист Михаил Коляда пропустит пятый этап Кубка России. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Коган рассчитывает, что ближайшие турниры по фигурному катанию пройдут без ужесточения мер

На эту тему

Также он сообщил, что этап пропустит Анастасия Гулякова.

"Коляда и Гулякова не участвуют в пятом этапе Кубка России", - сказал Коган.

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, также на его счету бронзовые медали чемпионатов мира (2018) и Европы (2017, 2018) в одиночном катании. Гулякова в прошлом сезоне стала победительницей финала Кубка России.

Соревнования пройдут на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря.